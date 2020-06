Genoa, Behrami: "Dovevo dimostrare che non era finita, con Nicola ho un rapporto speciale"

vedi letture

Il centrocampista rossoblu Valon Behrami ha parlato ai microfoni di Genoa Channel della sua esperienza all'ombra della Lanterna: "Quella di oggi è per me un’occasione incredibile, arrivata dopo 6 mesi di difficoltà e scelte coraggiose. Dovevo dimostrare che non era ancora finita. E' un processo che sento ancora in testa tutti i giorni. Sento ancora di aver la voglia di conquistare la fiducia dei miei compagni e diventare per esperienza un perno su cui affidarsi nei momenti difficili, non solo sul campo ma soprattutto fuori. Con Nicola ho un rapporto speciale, abbiamo cominciato a legare quando in una piccola discussione io dissi quel che pensavo e lui pure. In quel momento abbiamo capito di essere due persone oneste, sincere e dirette. Nel calcio è una ricchezza trovare uomini del genere. Il mister, al di là di quel che mi dà sul campo, è una persona che mi arricchisce anche dal punto di vista personale e questo lo reputo, sul mio percorso, una delle mie più grandi fortune".