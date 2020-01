© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Valon Behrami, centrocampista del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match con il Sassuolo: "Difficile fare una valutazione del genere, la squadra c'è e abbiamo la qualità. Il mister tira fuori da tutti il carattere, più che progetti serve la mentalità per non farci prendere dall'ansia. È chiaro che dobbiamo iniziare a fare punti importanti, abbiamo lavorato bene in questa settimana".

Cosa può dare Behrami?

"Negli ultimi anni i migliori mesi li ho fatti con mister Nicola. Ci siamo trasmessi molta unione e forza di volontà. Io mi sento fortunato ad essere in questa squadra, ma c'è tanta responsabilità".