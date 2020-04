Genoa, Behrami: "Tutti vogliono riprendere la propria vita lavorativa"

Il centrocampista del Genoa Valon Behrami ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX della ripresa dei campionati: "E' un qualcosa che non possiamo controllare o decidere noi, aspettiamo le scelte di chi ha autorità e competenze in materia. Tutti vogliono riprendere la propria vita lavorativa e le attività di prima. Se chiedessimo a un operaio che mantiene la propria famiglia mese per mese, sarebbe il primo a voler ricominciare. Poco importa ora che si tratti di calcio o di una fabbrica. E' che non possiamo avere la presunzione di sapere qual è la cosa più giusta per la salute".