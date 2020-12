Genoa, Benatia è più di una semplice idea: Preziosi attende un segnale dall'ex Juve

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Genoa starebbe aspettando un segnale da parte dell'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia. Il centrale marocchino è qualcosa di più di una semplice idea per Preziosi, con il giocatore che ha chiesto al suo agente di vagliare il mercato in Serie A per tornare in Italia. Prima dovrà liberarsi dall'Al Duhail ma la firma con i liguri è una possibilità di questo mercato di gennaio.