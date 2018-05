Genoa, Bertolacci: "Ci teniamo a chiudere bene. Futuro? Ancora presto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima della sfida contro il Torino, il giocatore del Genoa Andrea Bertolacci è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "Oggi si chiude un campionato importante per noi, ci teniamo a far bene per i nostri tifosi. Futuro? Sono concentrato su questa gara, c'è voglia di fare bene, è presto per il mio futuro, penso ad oggi poi si vedrà".