Genoa, Bertolacci: "Criscito grande acquisto. Futuro? Vedremo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa, ha parlato a margine dell'evento di beneficenza "Una forchetta per Begato". Queste le sue parole raccolte dai colleghi di genoanews1893.it: "Sappiamo che è l'ultima di campionato e vogliamo chiudere in bellezza. Il Torino è una squadra forte ma il Genoa deve raggiungere il massimo. Il ritorno di Preziosi allo stadio? Io me lo auguro anche perché ci è sempre stato vicino. Spero che arrivi. Criscito? E' un grande ritorno. Ha fatto una scelta importante di vita. E' un ottimo acquisto per il Genoa. Il mio futuro? Adesso pensiamo alle vacanze, sono concentrato intanto sulla partita di domenica. Il mio è un prestito secco, vedremo in futuro cosa farò. La permanenza di Ballardini? È un messaggio importante. Ci ha aiutato tantissimo. ha un grande merito e un punto di partenza importante per questa maglia".