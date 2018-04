Genoa, Bertolacci: "Giusto il pareggio, non meritiamo questa classifica"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa, ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio nel derby contro la Sampdoria. "Il bello deve ancora venire, voglio migliorarmi di partita in partita. Dobbiamo cercare di osare qualcosa in più perchè questo Genoa ha qualità e non merita questa classifica. Grandi meriti oggi alla Sampdoria, era una gara difficile dove abbiamo giocato più in difesa. Eravamo messi bene in campo ed il pareggio è giusto. Da ora in avanti possiamo giocare con la mente un pò più libera e giocare con qualità. Siamo una squadra molto solida in fase difensiva, io sto giocando da regista e molte volte devo rimanere molto basso. Con questo modulo se ci abbassiamo tutti è difficile servire gli attaccanti, siamo stati bravi in alcune partite a prenderli più alti".