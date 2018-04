Genoa, Bertolacci: "Io con Gattuso? Penso al presente"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo lo 0-0 contro la Sampdoria, il centrocampista del Genoa Andrea Bertolacci ha parlato a Premium Sport:

Genoa remissivo?

Sapevamo di affrontare una squadra forte che gioca da 2-3 anni insieme, siamo stati un po' troppo remissivi ma il Genoa è anche questo, si difende bene e riparte, è mancata un po' di cattiveria ma il pareggio va bene, abbiamo affrontato una squadra forte".

Ballardini tecnico giusto per il futuro?

"Per me è difficile, il mister è stato importante, ieri in ritiro abbiamo parlato, avevamo sei punti, oggi 35 punti, abbiamo fatto una grande scalata ed è merito anche del tecnico, spero che rimanga ma da oggi dobbiamo giocare di più, le qualità le abbiamo, dobbiamo dimostrarle e andare avanti".

Ti piacerebbe sperimentare il calcio di Gattuso?

"Penso al Genoa, a fare queste gare mancano alla grande, poi si vedrà, penso solo al presente".