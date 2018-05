Genoa, Bertolacci potrebbe rimanere. Ma deve spalmarsi lo stipendio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Genoa vorrebbe confermare Andrea Bertolacci, centrocampista di proprietà del Milan che è in prestito in rossoblù. Ci sarà un incontro tra le parti, a fine campionato, per capire i margini della trattativa ma - riporta Il Secolo XIX - l'intenzione del Grifone è quella di confermarlo, magari spalmando l'ingaggio, da 2 milioni di euro netti all'anno, su più stagioni.