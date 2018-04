Genoa, Bertolacci: "Roma resterà un ricordo che mi poterò sempre dentro"

© foto di www.imagephotoagency.it

Andrea Bertolacci, centrocampista del Genoa, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare dell'impresa della Roma. Ecco le sue parole sul suo passato e sul suo eventuale futuro: "Bisogna sempre fare il tifo per le squadre italiane. Sono molto contento. Il pubblico di Roma può essere un'arma a doppio taglio, il pubblico rumoreggia sin dall’inizio se le cose non vanno bene. Però ti dà una carica, è una grandissima emozione. Sono due tifoserie completamente diverse. Roma è una piazza calda, Milano è diversa. La Roma si vive a 360°. Perché non sono rimasto a Roma? Sabatini mi ha detto di rimanere, ma ho ricevuto una proposta importante da Milano, sia noi che io simo rimasti soddisfatti. Roma resterà un ricordo che mi poterò sempre dentro. Quei colori me li ricordo ancora ora, Il giocatore più complesso? Con e contro De Jong, ma anche Matuzalem. Non tirano mai indietro la gamba. Il mio futuro? Adesso è ancora è presto, non ho parlato con Gattuso. Poi si vedrà".