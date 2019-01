Genoa, Bessa: "Bel lavoro in ritiro. Adesso pensiamo al Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Daniel Bessa, centrocampista del Genoa, ha parlato al sito ufficiale in vista della prossima sfida contro il Milan: "Se guardo indietro, alla scelta che ho fatto, sono contento. Compagni e mister, nuovi e vecchi. Società e tifosi. Accomuno tutti in un grazie collettivo. E la città. Se Genova la sai prendere, ti regala tanto. La pausa per le feste ha permesso di godersela. Ma ora abbiamo una grande voglia di ricominciare e stiamo pensando alla partita con il Milan. Non vediamo l’ora che arrivi lunedì. Per riabbracciare la nostra gente, il nostro pubblico. Qui in Spagna abbiamo fatto un bel lavoro. Puntiamo a mettere in pratica le prove: due allenamenti al giorno, per una settimana, non sono stati una passeggiata… E’ stato un bel ritiro, graduale. Non tutti i giorni sono stati pesantissimi, ma i lavori sono stati mirati. Abbiamo lavorato su più idee di gioco e inserito due nuovi arrivati. E’ stato importante per aggregarli al gruppo e per conoscerci un po’ di più".