© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Il centrocampista del Genoa Daniel Bessa ha analizzato così lo 0-0 di oggi coi viola al sito ufficiale del club: "Questo 0-0 con la Fiorentina è un risultato utile per la nostra classifica. Non avere subito reti è un aspetto positivo. Sia noi che gli avversari abbiamo cercato la vittoria sino all’ultimo. Siamo stati altalenanti in questa prima parte del torneo. Nonostante ciò considero che il bilancio sia buono data la piega che hanno preso le cose e per come siano andate certe partite. Alla resa dei conti forse meritavamo di essere più su in classifica: nel ritorno vogliamo migliorare e scalare qualche posizione. Auguro a tutti i tifosi, anche a nome dei compagni, un felice anno nuovo. Ci rivediamo nel 2019!".