© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'evento LeasePlan a Milano, Daniel Bessa ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club rossoblù: "Forse c’erano le condizioni per fare qualcosa in più in Emilia. E’ un risultato negativo: per un’ora eravamo stati superiori. E’ una sconfitta che vogliamo recuperare nelle prossime sfide. Non stiamo trovando la via del gol: io credo sia un fenomeno momentaneo. Al Tardini ci siamo andati vicini. Dobbiamo avere meno ansie, più cattiveria nell’attaccare la porta. Contro la Juventus in casa daremo tutto".