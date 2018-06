Genoa, biennale per Marchetti. Giocatore già in città

© foto di Federico Gaetano

Con Perin a Torino per le visite mediche con la Juventus il Genoa ha chiuso per il suo erede. Secondo quanto riportato dai colleghi di Sportitalia, infatti, è arrivato nel capoluogo ligure Federico Marchetti, ex portiere della Lazio. Per lui pronto un contratto biennale con opzione per la terza stagione.