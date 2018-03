Genoa, Biraschi a Il Secolo XIX: "A Napoli per fare la guerra"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Biraschi parla attraverso Il Secolo XIX. Il calciatore del Genoa, domani impegnato al San Paolo, ha detto sul grifone che lotta per restare in Serie A: "Non penso che questa squadra sia così immatura da pensare di essere già salva. Ci sarà da battagliare fino all'ultimo. A Napoli sarà durissima ma andiamo là a fare la guerra, non ci possiamo permettere passi falsi".