Genoa, Biraschi: "A Torino un punto su un campo proibitivo"

Darko Lazovic e il Genoa, lavori in corso per il futuro. Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. Lazovic-Genoa, avanti insieme...

QPR, ha firmato Rowan: era in prova al Livorno

Eurorivali - Young Boys, come frenare e rimanere a +10 sulle inseguitrici

Arsenal, Lacazette: "Non c'è competizione con Aubameyang"

Eurorivali - Dudelange in risalita. Grazie a Ibrahimovic

Chelsea-Hazard: un fan ha speso 7mila sterline per uno striscione

Premier League, Arsenal in doppia cifra: Leicester ko, sono 10 di fila

Bella prima di A Bola per Ajax-Benfica: "Cruyff e Eusebio vi guardano"

AS, l'appoggio di Isco a Lopetegui: "Se cacciano lui, cacciano tutti"

Barça, Mundo Deportivo in prima: "Ter Stegen, il Messi coi guanti"

Man. United, Mourinho chiama il giovane Chong per la sfida con la Juve

PSG, Thiago Silva out contro il Napoli. A rischio anche Di Maria

"A Torino abbiamo preso un punto d'oro, conquistato su un campo a dir poco proibitivo. Grazie a una gara grinta, una voglia e una lucidità da grande gruppo. Con questa squadra di guerrieri e questo tifo pazzesco possiamo uscire dal campo ogni domenica a testa alta, come il Grifone merita" è questo il post condiviso sui suo social da Davide Biraschi , centrale difensivo del Genoa, reduce dall'importante pareggio conquistato contro la Juventus.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy