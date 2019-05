© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club ligure: "L'Atalanta è la formazione peggiore che potessimo incontrare in questo momento, anche se dobbiamo dire che abbiamo quasi sempre fatto bene contro le grandi squadre, come contro Juventus e Napoli".

Felice del pareggio contro la Roma?

"Abbiamo dimostrato i nostri valori in campo e sabato contro i nerazzurri servirà lo stesso atteggiamento, cercando di ripetere la prova fatta proprio contro i giallorossi".

Quanto vi manca per la salvezza?

"Fortunatamente siamo padroni del nostro destino e per questo motivo dobbiamo pensare solo a noi stessi senza guardare in casa d'altri".

Avete smaltito la delusione del rigore fallito all'ultimo minuto contro la Roma?

"Non ci pensiamo. Dico solo che Sanabria è un ragazzo fantastico ed è stato molto coraggioso a presentarsi sul dischetto per tirare un rigore così importante. Sono sicuro che si rifarà presto".