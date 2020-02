vedi letture

Genoa, Biraschi: "Bologna in forma, ma vogliamo vincere"

Il difensore del Genoa Davide Biraschi ha presentato così la sfida contro il Bologna ai microfoni di Sky: “Abbiamo fatto passi avanti, stiamo continuità e stiamo seguendo il mister. Veniamo da due pareggi esterni importanti e dalla vittoria contro una formazione forte come il Cagliari, siamo in un buon momento. Il Bologna è reduce da tre vittorie di fila e sono in forma, ma noi cercheremo di portare a casa i tre punti. Un anno senza successi esterni? In casa ci spinge molto il nostro pubblico, è un fattore molto importante, oggi speriamo di sfatare questo tabù lunghissimo”.