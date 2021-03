Genoa, Biraschi: "Contento di essere tornato a disposizione. A Parma sfida importante"

Dopo il pareggio contro l'Udinese, il difensore rossoblu Davide Biraschi ha parlato ai microfoni di Genoa Channel: "E' una sensazione bellissima. Dopo così tanto tempo, con un infortunio così importante, sono tornato e sono riuscito a fare 90 minuti. Sono veramente contento anche per la fiducia che mi ha dato il mister e sono contento anche per il risultato. Peccato alla fine per come è andata perchè potevamo portare tre punti a casa ma sono contento per la prestazione".

Come hai visto dal campo le occasioni finale di Zajc e Behrami?

"Sono state occasioni importantissime. Era il novantesimo e la lucidità e le forze erano poche. Zajc è stato bravissimo a crearsi l'occasione poi alla fine è difficile avere la lucidità per buttarla dentro, anche Behrami ha avuto una grande occasione. Peccato. C'è un po' di rammarico ma grande felicità per il punto portato a casa e per la grande prestazione".

Soddisfatti della prova difensiva?

"Siamo stati molto solidi dietro, scalavamo bene. Avevamo preparato la partita bene. Dietro un grande lavoro c'è anche di solito una grande prestazione. Siamo veramente contenti".

Hai giocato centrale di destra. Posizione dove ti trovi meglio.

"Sì. Mi trovo meglio ma in questi anni ho ricoperto altri ruoli. Io sono a disposizione del mister e dove lui ha bisogno sono a disposizione".

Il Genoa dal ritorno di Ballardini?

"Ho visto una grande trasformazione. Quando mi sono infortunato non eravamo in una grande posizione di classifica. I ragazzi hanno messo cuore, animo e grinta. Il mister ci ha dato una grossa mano e sono veramente contento di esser tornato ed essere a disposizione della squadra".

Ora si va a Parma.

"Sarà una partita non dico fondamentale ma molto importante per metterci in una posizione di classifica più tranquilla. Andremo lì per far punti e prepareremo la partita nella maniera più adeguata".