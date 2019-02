© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Chievo: "A livello difensivo abbiamo giocato una buona partita e questo è un punto importante in chiave salvezza. La classifica del Chievo è bugiarda. Nella prima parte siamo stati un po’ timidi ad affondare i colpi. Personalmente mi sto abituando al nuovo ruolo, sto migliorando nella lettura delle situazioni con l’aiuto dei compagni. Il fallo è stato utile per non fare andare in porta il Chievo. Tutto sommato è un risultato che dà continuità e permette di preparare bene la gara con il Frosinone".