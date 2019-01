© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro l'Empoli: "Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza, che al momento resta il nostro obiettivo. Non è un campo facile il Castellani, però abbiamo bisogno di punti e vogliamo ottenerli oggi. Piatek è un grande giocatore, ha fatto tanti gol qui. Però abbiamo gente, come Favilli e Sanabria, con grandi qualità. Dovranno giocare liberi mentalmente per rendere al meglio e darci una grande mano”.