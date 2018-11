Genoa, Biraschi: "Stiamo correggendo gli errori. Derby importantissimo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore del Genoa, Davide Biraschi, ha parlato a margine di un evento organizzato dall’associazione Arca onlus. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club ligure: "Stiamo rivedendo gli errori in questi giorni e lavoriamo per cercare di correggerli. Il calendario è stato impietoso. Veniamo da una serie di partite difficili in cui abbiamo fornito prestazioni positive, a esclusione di quella con l’Inter. Il derby? E’ una gara importante e tutti ci teniamo a fare bene. Vincerla darebbe soddisfazione e sarebbe il massimo. Sarà decisiva la cattiveria agonistica e la voglia di prevalere sul terreno di gioco".