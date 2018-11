Genoa, Biraschi: "Vogliamo rifarci dopo la sconfitta col Milan"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Biraschi, difensore del Genoa, ha parlato a Sky Sport prima della partita con l'Inter: “Siamo qui con l'intenzione di fare la nostra partita. C’è rammarico per la sconfitta contro il Milan, una partita in cui abbiamo preso gol solo alla fine e per questo siamo dispiaciuti. Oggi ci possiamo rifare, daremo guerra a tutti. Possiamo fare la nostra partita contro una grande squadra come l'Inter”.