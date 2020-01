© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Genoa è pronto ad abbracciare Birkir Bjarnason. Secondo quanto riportato da Sky Sport il giocatore, attualmente svincolato, vuole tornare in Serie A e i suoi agenti sono al lavoro per far firmare al proprio assistito un contratto di 18 mesi. Oggi ci sarà l'incontro per definire tutti i dettagli e non è da escludere che possa arrivare anche il giocatore per seguire in prima persona la trattativa che lo dovrebbe portare al Genoa.