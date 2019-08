© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto su presente e futuro di Christian Kouamé del Genoa. Seguito da tante società in Italia e all'estero, l'ivoriano dovrebbe però firmare il rinnovo del contratto con il Grifone. Un segnale importante da parte del Genoa che non vuole svenderlo ma eventualmente far partire il ventunenne africano solo a peso d'oro.