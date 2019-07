© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver vestito la casacca della Sampdoria nella stagione 2015-16, il centrocampista brasiliano Fernando Lucas Martins potrebbe tornare a Genova, ma questa volta per vestire la maglia del Genoa.

Come riporta il quotidiano 'La Repubblica', ieri c'è stato un blitz a Mosca del presidente Enrico Preziosi insieme all'ad Zarbano per trattare in prima persona l'acquisizione del centrocampista classe '92 sotto contratto con lo Spartak Mosca.