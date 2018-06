Genoa, bloccato Marchetti. Verrà promosso anche Radu

© foto di Federico Gaetano

Per Mattia Perin alla Juve è questione di tempo, manca poco. La Juve alzerà la valutazione iniziale di 10-11 milioni, non raggiungerà i 18 chiesti dal Genoa, ma ci si potrà trovare a metà strada, magari senza una contropartita. La volontà di Perin ha fatto la differenza, come era facile intuire, e si viaggia velocemente verso la definizione della trattativa. Il Genoa ha bloccato Federico Marchetti e quasi sicuramente definirà in settimana l’accordo con l’ex specialista della Lazio. E ha promosso Ionut Radu, classe 1997 di proprietà dell’Inter e reduce da una proficua stagione ad Avellino. La possibilità concreta è che vengano presi entrambi. Piaceva e piace molto Skorupski, ma la valutazione della Roma è stata fin qui ritenuta troppo alta. Lo riporta Alfredopedulla.com.