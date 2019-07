Genoa, Boateng alla Fiorentina frena l'arrivo di Kamada

Frenata del Genoa per Daichi Kamada. Secondo quanto riportato da Sky il trasferimento di Kevin-Prince Boateng alla Fiorentina complica l'affare. L'Eintracht Francoforte sembrava a un passo dal ritorno del ghanese, dando poi il via libera alla cessione del giapponese. Ora i tedeschi vogliono aspettare di trovare un sostituto prima di lasciar partire Kamada, appena rientrato dal prestito in Belgio, al Sint-Truiden.