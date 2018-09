Genoa-Bologna, 0-0 all'intervallo. Poche occasioni ma buoni ritmi di gioco

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un primo tempo che ha vissuto due momenti ben distinti, quello fra Genoa e Bologna. Una prima parte in cui le squadre hanno provato ad avere la meglio l'una sull'altra con la qualità. Una seconda parte in cui la fisicità e i duelli hanno preso il sopravvento. In generale il parziale di 0-0 è specchio delle poche occasioni da gol create dalle due squadre, con il Genoa che forse vince ai punti per aver creato (o provato a creare) qualcosa in più soprattutto con le idee di Pandev e i movimenti (tanti) di Piatek. Ma il risultato, come detto, per il momento resta fermo sullo 0-0 nonostante un buon ritmo e una buona intensità di gioco.