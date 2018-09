Genoa-Bologna, 1-0 il finale: il solito Piatek fa felice Ballardini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un Genoa solido porta a casa altri 3 punti di fondamentale importanza contro un Bologna volitivo ma troppo poco insidioso in area di rigore avversaria. Primo tempo in cui l'agonismo l'ha fatta da padrona per grandi tratti ma ritmi comunque buoni. Intensità confermata anche nella ripresa, quando le due squadre hanno provato a vincere con tutte le armi a disposizione. Ma alla fine ha la meglio il Genoa grazie a Krzysztof Piatek, uno degli uomini del momento in Serie A. Controllo sulla trequarti, qualche passo fino al limite dell'area e destro secco sul secondo palo che fulmina Skorupski. Sul finale la gara si incattivisce un po' (Pulgar espulso), il Bologna ci prova più con la forza della disperazione che idee precise ma il Genoa riesce a tenere ed il risultato non si smuove più dall'1-0.