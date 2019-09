Genoa-Bologna, formazioni ufficiali: Palacio torna titolare contro la sua ex

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Genoa-Bologna. Tutto confermato per mister Andreazzoli, che scende in campo con il consueto 3-5-2: Kouamé-Pinamonti davanti, sulle corsie esterne Barreca e Ghiglione. In mezzo Schone, con Lerager e Radovanovic a completare il reparto. In difesa capitan Criscito con Romero e Zapata davanti a Radu.

Nel Bologna l'unica novità rispetto alle previsioni della vigilia è la presenza di Tomiyasu dal 1', con Krejci sul versante opposto. Al centro della difesa ancora Bani al posto di Danilo con Denswvil al suo fianco. In mezzo al campo Poli con Medel e Soriano, davanti torna titolare l'ex di turno Palacio. Sansone e Orsolini completano l'attacco.

Genoa (3-5-2): Radu; Criscito, Zapata, Romero; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Lerager, Barreca; Kouamé, Pinamonti.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Poli, Medel, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.