Genoa-Bologna, i voti ai tecnici: Andreazzoli non trova la quadra davanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finisce 0-0 la sfida fra Genoa e Bologna. Una gara un cui non sono mancate cerco le emozioni, anche se le due squadre avrebbero potuto fare qualcosa di più. Ai punti forse avrebbe meritato il Bologna, pesa l'errore dal dischetto di Sansone.

AURELIO ANDREAZZOLI 5,5 - L'attacco non gira, Pinamonti e Kouamé anche stasera non hanno saputo aiutare la squadra davanti. L'inserimento di Saponara non cambia il gioco del Grifone e forse gli innesti di Pajac e Favilli sono stati troppo tardivi.

Le pagelle del Genoa.

EMILIO DE LEO-MIROSLAV TANJGA-SINISA MIHAJLOVIC 6 - Parte male il Bologna, ma la squadra migliora nettamente nella ripresa. Ottimo l'inserimento di Santander, che porta muscoli e centimetri e permette alla squadra di restare alta nella seconda parte di gara. Bene anche la posizione di Soriano, sempre pericoloso con i suoi inserimenti.

Le pagelle del Bologna.