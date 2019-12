Genoa-Bologna, si ritorna a parlare dello scambio Destro-Sanabria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finiti ai margini delle rispettive squadre, Mattia Destro e Antonio Sanabria potrebbero essere coinvolti in uno scambio fra Genoa e Bologna. Operazione non semplice, racconta Il Corriere di Bologna, perché Destro è in scadenza del suo oneroso contratto, ma se ne riparlerà nelle prossime settimane. La possibilità era già stata prospettata nella scorsa finestra trasferimenti estiva.