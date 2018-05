Genoa, c'è l'aritmetica: ora il futuro e un nodo allenatore da sciogliere

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adesso lo si può dire senza nessun problema. Il Genoa ha raggiunto la salvezza aritmetica. Nonostante la sconfitta di Bergamo, contro un’Atalanta sempre più lanciata verso l’Europa League, i rossoblu si sono garantiti con tre giornate di anticipo la permanenza nel massimo campionato. Traguardo molto importante visto come era posizionato il Vecchio Grifone ad una manciata di partite dalla fine del girone di andata.Un piccolo capolavoro svolto dalla squadra e da Davide Ballardini. Il tecnico ravennate è ritornato per la terza volta a Villa Rostan e ha trovato una squadra in grande difficoltà, con solo sei punti e al penultimo posto in classifica. “Abbiamo i valori per salvarci”, aveva dichiarato poco prima di varcare i cancelli del centro sportivo “Gianluca Signorini” lo scorso novembre. Così è stato. Una cavalcata importante con 35 punti portati a casa e una difesa blindata. Una squadra quadrata che ha saputo trovare successi importanti, alcuni anche sofferti ma con grande grinta e cuore fino all’ultimo secondo di ogni match.

Adesso però è il momento di guardare al futuro. O meglio, prima chiudere al meglio questo campionato, magari togliendosi ancora qualche soddisfazione, dopo di che è il momento di pianificare la prossima stagione. Se ci sarà Ballardini in panchina è un mistero, anche se si è detto che si sarebbe parlato a salvezza aritmetica raggiunta. Adesso c’è e chissà che non si possa intavolare qualcosa oppure salutarsi per la terza volta. Il pubblico è dalla sua parte. Nelle ultime gare casalinghe gli sono state tributate standing ovation e tanti cori di sostegno. Adesso la palla passa alla società che, a quanto ha detto Preziosi a Santa Margherita qualche settimana fa, ha già deciso. Vedremo quale sarà la decisione. Se continuare o meno con Davide Ballardini.