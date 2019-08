Genoa, caccia al difensore: sondaggio per Goldaniga del Sassuolo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità su presente e futuro del centrale difensivo del Sassuolo, Edoardo Goldaniga. Il ragazzo resta in uscita dalla formazione neroverde ma il passaggio al Lecce sembra ben più che in stallo: per questo, spiega La Gazzetta dello Sport, adesso si è fatto sotto il Genoa. Il Grifone ha infatti sondato il terreno per prenderlo in estate.