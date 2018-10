Il vuoto lasciato da Diego Laxalt durante l'ultimo giorno del calciomercato estivo non è stato ancora colmato e in casa Genoa si torna a pensare ad Achraf Lazaar in vista di gennaio. Il laterale mancino è il primo obiettivo del Grifone ma attenzione anche a Jordan Lukaku della Lazio che piace molto a Preziosi. A riportarlo è Tuttosport.