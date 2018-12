Il Genoa prepara le mosse per il mercato di riparazione. In entrata c’è bisogno di acquistare una pedina sull’out mancino. Mimmo Criscito, che a inizio stagione agiva sulla fascia, ora è uno dei tre centrali. Per la corsia sinistra torna di moda il nome di Achraf Lazaar del Newcastle, già trattato in estate e vecchia conoscenza della Serie A. Il classe '92, ex Varese, Palermo e Benevento, si avvicina così verso il ritorno nel nostro campionato.