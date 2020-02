© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa in vantaggio al 43' con Goran Pandev. Il macedone, entrato 4 minuti prima al posto dell'infortunato Ghiglione, riceve sull'out destro da Sturaro, si accentra col sinistro e indovina da fuori area un tiro-cross sul quale Sanabria non arriva ma tanto basta a beffare Cragno. È il sesto gol in campionato per il 36enne.