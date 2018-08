Genoa, cala il monte ingaggi: 3 mln in meno rispetto a un anno fa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue il trend virtuoso del Genoa, il cui monte ingaggi quest'anno è calato. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Secolo XIX, si è passati dai 32,4 milioni dello scorso anno ai 29,2 di questa stagione. Oltre tre milioni di euro risparmiati dal club rossoblù, grazie alle cessioni di calciatori del calibro di Perin, Izzo, meno quello di Laxalt, che guadagnava solo 400 mila euro. Il dato potrebbe abbassarsi ancora, visto che Gianluca Lapadula, che con 1,5 milioni a stagione è quello che guadagna di più, è in cerca di sistemazione in questo ultimo giorno dei mercati esteri.