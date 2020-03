Genoa, calendario incerto: sabato arriva il Parma o lunedì si va a Milano?

Incertezza. E' quello che vige attorno alla Serie A, dopo i rinvii della scorsa settimana delle gare di campionato a causa dell’emergenza COVID-19. Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Genoa attende di conoscere il prossimo avversario per la prossima giornata di campionato. Il calendario, al momento, dice che i rossoblu sfideranno sabato pomeriggio il Parma al "Ferraris" e che la sfida contro il Milan verrà recuperata il prossimo 13 maggio. La situazione però è ancora in divenire visto che oggi a Roma ci sarà l’assemblea di Lega che metterà ai voti la proposta di far slittare i calendari con l’inserimento di un turno infrasettimanale dal 12 al 14 maggio e quindi il match di San Siro contro i rossoneri di Pioli si disputerà lunedì prossimo. Intanto mister Davide Nicola sta torchiando, come da sua filosofia, la squadra al "Signorini" indipendentemente dall’avversario che si andrà ad affrontare,

Se passa la proposta - Nel caso in cui la proposta venisse approvata dal consiglio di Lega ci sarà dunque uno slittamento dei calendari con il Grifone che scenderà in campo lunedì alle 18.30 contro il Milan e poi sabato 14 alle 18 contro il Parma al "Ferraris". Cambierebbe poi il mese di maggio, rush finale del campionato, con la sfida casalinga contro il Lecce che si giocherebbe il 3 mentre il derby contro la Sampdoria passerebbe al 10. La sfida contro l’Inter a Marassi si disputerà nel nuovo turno infrasettimanale per poi concludere il campionato a Reggio Emilia contro il Sassuolo e in casa contro il Verona regolarmente.

Se non passa la proposta - Nel momento in cui invece non venisse approvata l'idea di far slittare i calendari, le cose dovrebbero sostanzialmente rimanere così ma si prospetterebbe un mese di maggio impegnativo per la truppa di Davide Nicola. In primis sabato alle 15 arriverebbe a Marassi il Parma mentre nell'ultimo mese di campionato ci sarà il derby il 3 maggio, come da calendario, poi la sfida interna contro il doppio confronto con le milanesi, Inter il 10 e Milan a San Siro il 13 prima della conclusione contro il team di De Zerbi e l’Hellas dell’ex Ivan Juric.