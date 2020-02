© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo le notizie arrivate dalla Colombia , con possibili azioni legali nei confronti del Genoa per la cessione di Agudelo alla Fiorentina, legate al fatto che l'Atletico Huila potesse rivendicare la proprietà del 10% del cartellino del giocatore, FirenzeViola.it riporta ciò che dovrebbe succedere. Il caso difficilmente potrà portare riscontri legali effettivi, visto che la questione centrale ruota attorno ad un mancato consenso, e poi anche pagamento, della società che deteneva una quota del 10% del cartellino. Una pratica - quella di frazionare in percentuali i diritti sportivi di un calciatore - espressamente vietata dai regolamenti UEFA, e perciò impossibile da riscontrare concretamente nel contratto di Agudelo. Con ogni probabilità - a meno di dettagli che risultino diversi da quanto emerso nelle scorse ore dai giornalisti colombiani - sarà arduo per il club sudamericano anche solo pensare di intraprendere una causa al Genoa. Ecco perché, nonostante i concitati rumors, in casa Fiorentina si dormono comunque sonni tranquilli a proposito del possibile futuro del giocatore.