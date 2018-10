Genoa, casting sulla sinistra: piace Lazaar

Achraf Lazaar potrebbe essere il nome giusto per il Genoa, alla ricerca di una possibile alternativa a Lazovic. L'esterno, ex Benevento, ora sta giocando con le riserve del Newcastle, in attesa del mercato di gennaio. Le altre piste portano a Benito, degli Young Boys, e Barreca, ora al Monaco. A sostenerlo è Il Secolo XIX.