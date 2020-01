Spunta un nuovo nome per il mercato del Genoa. Come riporta oggi Tuttosport, mister Nicola avrebbe infatti suggerito l'acquisto di Lucas 'Pata' Castro per rinforzare la trequarti. Un'operazione non semplice da impostare col Cagliari, ma l'impiego dell'argentino nelle ultime giornate si è ridotto sensibilmente (15 presenze e due gol ad oggi in questa stagione) fino a togliergli di dosso l'etichetta di "incedibile". Il Genoa ci prova, Castro è il nuovo obiettivo di Marroccu.