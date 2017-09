© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aggiornamenti sulla trattativa per la cessione del Genoa, dati da Il Secolo XIX: domani pranzo a Milano tra il presidente Enrico Preziosi e gli aspiranti compratori, Giulio Gallazzi e Beniamio Anselmi. Al momento le perplessità di Preziosi sono relative non solo alla valutazione complessiva fatta dai potenziali acquirenti ma anche di garanzie di mantenimento e crescita della squadra per il futuro. A oggi è pervenuta un'offerta vincolante da 120 milioni di euro.