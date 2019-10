© foto di Federico De Luca

Thiago Motta si appresta a diventare il prossimo allenatore del Genoa, al posto dell'esonerato Aurelio Andreazzoli. Fino a questo momento l'ex centrocampista ha allenato soltanto l'Under 19 del PSG e sta ancora svolgendo il corso a Coverciano, ma fin dalla prossima partita, quando i rossoblù affronteranno il Brescia a Marassi, l'oriundo potrà essere il primo allenatore, senza tutor, visto che, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, il Genoa ha già chiesto la deroga alla Lega che arriverà nelle prossime ore.

Piano B - In caso contrario, ipotesi al momento da non tenere comunque in considerazione, è pronta l'alternativa relativa a Roberto Murgita, che affiancherebbe Thiago Motta essendo l'unico in casa Grifone ad avere il patentino UEFA Pro per allenare in Serie A.