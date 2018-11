Genoa, chiesto Younes al Napoli. Lukaku o Lazaar per la fascia

In vista del mercato di gennaio, sembra essere pronto a scatenarsi il Genoa di Preziosi che dovrà intervenire in diversi ruoli. Per la fascia sinistra ecco le candidature di Lazaar del Newcastle e Jordan Lukaku della Lazio. A centrocampo non si molla Bertolacci che però potrebbe arrivare a parametro zero in estate. Piace ancora anche Amin Younes, chiesto in prestito al Napoli. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.