Genoa, club al lavoro per risolvere il prestito di Sanabria col Betis

L'avventura di Antonio Sanabria al Genoa è giusta al capolinea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club sta infatti lavorando per risolvere in anticipo il prestito con il Betis Siviglia, visto che dopo un ottimo avvio il giocatore non è riuscito a imporsi e potrebbe per questo far ritorno in Spagna.