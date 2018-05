Genoa, Cofie: "Dimostrato il nostro valore. Viola? Sarà durissima"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sul sito ufficiale del Genoa troviamo le parole del centrocampista Isaac Cofie: "Vogliamo fare più punti possibili, pensando a una partita alla volta. Al di là delle implicazioni di classifica per il club, siamo un gruppo di professionisti e ci teniamo a dare il massimo. Dopo un inizio molto difficile abbiamo dimostrato le nostre qualità, non solo sportive ma anche morali. Ci siamo guardati in faccia. Abbiamo preso coscienza della situazione e cambiato marcia. Con questa ricetta ci siamo risollevati. Spero che domenica la nostra gente venga in massa allo stadio. La Fiorentina? È un grande stimolo misurarci contro una squadra così. Hanno rinnovato la rosa in estate puntando su giovani di qualità. Vengono da una straordinaria vittoria con il Napoli e nel ritorno hanno piazzato un filotto di vittorie da paura e sono in corsa per un posto in Europa. Non sarà facile per noi, ma neanche per loro. Simeone è uno degli attaccanti più forti del campionato, è un ragazzo intelligente, umile e di lui conserviamo un ricordo carico di affetto. Siamo rimasti scioccati dalla vicenda di Astori. Siamo andati a salutarlo al funerale. Ci portiamo dentro, come tutti, il ricordo di una persona speciale nella sua straordinaria semplicità. Chi di noi ha avuto la fortuna di conoscerlo bene ha trasmesso questo messaggio".