Genoa, colpi in attacco: dopo Pinamonti in arrivo De La Vega e Bozenik

Non solo Andrea Pinamonti per il Genoa, che continua a investire sull’attacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossoblu ha piazzato il colpo Pedro de la Vega, anche lui classe 1999 come l’ex interista. Il Genoa sembra dunque voler mettere fine ai problemi in attacco avuti nell’ultimo campionato, dove sono state messe a segno appena 39 reti. L’altro nome per l’attacco è quello di Roberto Bozenik, slovacco proveniente dallo Zilina.