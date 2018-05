Genoa, colpo in arrivo. Preso Gunter

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Genoa ha chiuso l'arrivo di Koray Gunter, difensore in scadenza di contratto con il Galatasaray. L'ex Borussia Dortmund si è rotto il crociato nel 2016 ed è rimasto fuori a lungo, in questa stagione ha giocato soprattutto in coppa, come spiega Il Secolo XIX.